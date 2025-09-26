Крысы бегают по столам и натяжным потолкам в московском ЖК «Саларьево парк»

В столичном жилом комплексе «Саларьево парк» наблюдается нашествие крыс, которые не просто обосновались на улице, а еще забегают в подъезды, ходят по натяжным потолкам и спокойно разгуливают по кафе, сообщает 360.ru .

«Крысы везде у нас, особенно на детской площадке „Оригами“. Раньше еще боялись, теперь бегают спокойно между людей, по столам», — поделился один из жителей.

Некоторые дети воспринимают крыс как игрушки и пытаются их поймать, лезут к грызунам в норы. Родители от этого в ужасе: ведь даже после царапины уколов от бешенства не избежать.

Проблема, как считают жильцы, в неразберихе, которая происходит между УК «Пик», префектурой ТиНАО Москвы и управой Коммунарки. У всех сторон есть аргументы, почему дератизация в этом ЖК не является их зоной ответственности.

Горожане боятся, что при таком отношении до эпидемии остается немного. Особенно учитывая тат факт, что крысы бегают в местах, где ежедневно играют дети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.