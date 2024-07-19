Крымская Алушта полностью осталась без электричества из-за аварии на линиях

Глава администрации города-курорта Алушты на южном берегу Крыма Галина Огнева сообщила в личном Telegram-канале , что населенный пункт полностью остался без электроэнергии.

«За Ялтой произошла авария на высоковольтных линиях. Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы», — написала Огнева.

Огнева также призвала местное население следить за официальными источниками информации, где будут появляться актуальные сообщения, в том числе по сложившейся ситуации. При этом чиновница не уточнила, что стало причиной серьезной аварии на линии электропередач.

Ранее под Алуштой спасатели тушили лесную подстилку. Масштабный пожар в районе города был зафиксирован в начале июля.