Крымчанина отправят в колонию на 12,5 лет за изнасилование 11-летней падчерицы

В Крыму мужчина надругался над падчерицей. За это он попал под суд, который вынес ему суровый приговор, сообщает « Лента.ру ».

Суд установил, что 33-летний житель Керчи совершил преступление сексуального характера в отношении своей падчерицы. Девочке было всего 11 лет.

При этом свою вину мужчина признал.

Суд назначил обвиняемому 12,5 лет колонии строгого режима, а также приговорил его к ограничению свободы на 1 год. Кроме того, с него взыскано 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшей.

