Крупный схрон боеприпасов ВСУ обнаружили под Артемовском

сегодня в 07:54

Спецслужбы ДНР нашли крупный схрон с боеприпасами бойцов ВСУ в Артемовском районе, сообщает ТАСС .

В пресс-службе УФСБ по региону отметили, что в Артемовском районе провели оперативно-боевые мероприятия. В ходе них нашли схрон с вооружением и взрывчатыми веществами украинских боевиков.

Спецслужбы обнаружили свыше 20 ручных гранат, 25 минометных снарядов, гранатомет АТ-4 производства Швеции, пять мин МОН-50.

Также в ходе мероприятий нашли три самодельных взрывных устройства, тротиловые шашки и 1 тыс. патронов к стрелковому оружию.

Все вооружение передали в подразделения Минобороны РФ для постановки на учет.