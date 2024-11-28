Крупный пожар в Башкортостане тушат 46 спасателей

сегодня в 20:16

В Уфе горит производственное здание, крупный пожар попал на видео, пишет МЧС России .

На опубликованных кадрах видно, как из окон производственного строения идет черный едкий дым. На месте происшествия работают сотрудники чрезвычайного ведомства.

Предварительно установлено, что внутри здания находится лакокрасочная продукция. Сразу 46 огнеборцев задействованы в тушении. Они используют 14 единиц техники.

Из-за чего произошло возгорание, а также есть ли пострадавшие, пока не сообщается.