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Крупный пожар произошел в автосалоне в Воронежской области

На хуторе Ветряк Воронежской области загорелась пристройка к автосалону. Огонь распространился на 1,6 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Была угроза распространения огня на другие здания. Возгорание тушили 28 человек и 9 единиц техники.

На данный момент огонь полностью ликвидирован на 400 «квадратах».

Ранее пожарные потушили загоревшуюся животноводческую ферму в подмосковном Серпухове. Из здания вывели около 100 животных. Информации о пострадавших нет.