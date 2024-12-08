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Крупный пожар произошел в ангаре на улице Рощинской в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в ангаре. Огонь охватил всю площадь здания, сообщает пресс-служба местного главка МЧС РФ.

Сообщение о ЧП поступило в 07:56 в воскресенье. По адресу: ул. Рощинская, д. 2, загорелся ангар размером 12 м на 36 м. В 08:20 возгоранию специалисты присвоили дополнительный номер 1БИС.

Огонь тушат 36 человек и 8 единиц техники. Возгорание было локализовано.

Также на место пожара отправили мобильную лабораторию, чтобы провести замеры воздуха.

На видео с места ЧП видно, что огонь поднимается над крышей здания, стены ангара прогнулись. Специалисты заливают огонь из пожарных рукавов.