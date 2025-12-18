сегодня в 10:08

Крупный пожар на складе в СВАО Москвы локализован

Масштабный пожар на складе, расположенном на улице Полярной, 31В, в Северо-Восточном административном округе Москвы, локализован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пожар тушат 94 сотрудника чрезвычайного ведомства. Загорание зафиксировали на втором ярусе в металлическом ангаре на территории промзоны.

Пожар локализовали на площади 600 кв. м. На месте задействованы 29 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

На опубликованной записи слышно, что на месте происшествия работает пожарная сигнализация. На другом кадре сотрудники МЧС тушат крышу здания. От нее идет густой белый дым. Для тушения пожарные развернули штаб.

