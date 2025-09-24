Крупного наркодилера задержали в подмосковном Красногорске с 93 трубками кокса

Пакетик и 93 трубки с кокаином нашли дома у задержанного в Красногорске мужчины

Полицейские произвели изъятие пакетика и 93 трубочек с кокаином, которые обнаружили в ходе обыска дома 51-летнего мужчины в микрорайоне Опалиха в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Во время обыска силовики нашли 93 трубочки с порошком белого цвета весом около 640 граммов. Также они обнаружили полимерный зип-пакетик, в нем находилось то же самое. Еще были найдены электронные весы.

Вещество отправили на экспертизу. По ее итогам выяснилось, что это кокаин.

Правоохранители считают, что мужчина собирался продать запрещенные вещества. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических веществ»). Мужчину отправили под стражу.

