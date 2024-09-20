сегодня в 16:41

Кровля закрытой на реконструкцию поликлиники загорелась на юге Москвы

Пожарные локализовали возгорание кровли реконструируемого здания на юге столицы. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 12:18 по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом № 19, стр. 3. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты выяснили, что горит кровля в реконструируемом здании поликлиники.

Общая площадь возгорания составила около 400 кв. м. В 15:29 сотрудники МЧС локализовали пожар.

Люди самостоятельно покинули вспыхнувшее здание до прибытия пожарных, в результате происшествия пострадавших нет.