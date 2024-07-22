Кровля исторического здания загорелась в центре Москвы

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Прокуратура держит на контроле установление обстоятельств и причин возгорания в историческом двухэтажном здании в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, возгорание произошло в понедельник в здании в Большом Сухаревском переулке. Точную причину происшествия установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Работу спецслужб и правоохранительных органов на месте ЧП координирует заместитель Мещанского межрайонного прокурора Василий Попов.

Как сообщает столичный Дептранс, на время ликвидации возгорания Большой Сухаревский переулок перекрыт. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.