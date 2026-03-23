Кровавая резня в Кузбассе: мужчина расправился со своим знакомым

сегодня в 12:47

В Киселевске мужчина зарезал знакомого в квартире

В Киселевске мужчине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть знакомого. Трагедия произошла ночью 21 марта в квартире на улице Ускатной, сообщает vse42.ru .

По данным Следственного комитета Кузбасса, во время конфликта обвиняемый нанес знакомому не менее трех ножевых ударов в бедро и руки. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Причиной смерти стала массивная кровопотеря.

Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

