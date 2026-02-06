Кровавая резня бензопилой: медики спасли мужчину с отрезанным пальцем в Москве

сегодня в 11:09

В столице мужчине лишился пальца во время работы с бензопилой. Хирурги смогли вернуть его и спасти всю руку, сообщил Telegram-канал «Московская медицина» .

Врачи больницы имени А. К. Ерамишанцева в Москве провели уникальную операцию по реплантации — вернули на место большой палец, который был полностью отрезан бензопилой. Пострадавший травмировался при строительных работах.

Операция длилась пять часов. За это время хирурги выполнили филигранную работу.

«Мы сделали остеосинтез костей первого пальца, сшили сухожилия, разгибающие и сгибающие большой палец, и восстановили три тыльные вены, обе пальцевые артерии и нервы», — рассказали в больнице.

По итогу палец прижился. Пациент уже выписан из больницы и будет проходить курс реабилитации для полного восстановления функции большого пальца.

