Кровавая разборка у сахалинского бара: поножовщина и смертельный наезд

Кровавая драма развернулась возле бара «Пивной рай» в Корсакове на Сахалине, где обычная пьяная посиделка переросла в цепь трагических событий, сообщает РЕН ТВ .

По данным Следственного комитета, двое нетрезвых посетителей затеяли ссору, в ходе которой один из них нанес другому ножевые ранения.

Девушка одного из участников конфликта попыталась предотвратить дальнейшую эскалацию — она посадила агрессивно настроенного мужчину в автомобиль. Однако пьяный дебошир не успокоился, а напротив, перебрался на водительское место и совершил смертельный наезд на еще одного человека.

Следственные органы Сахалинской области уже возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Виновник трагедии задержан, суд определит меру пресечения для подозреваемого.