Кровавая разборка у сахалинского бара: поножовщина и смертельный наезд
Пьяный дебош в Корсакове закончился двойной трагедией
Кровавая драма развернулась возле бара «Пивной рай» в Корсакове на Сахалине, где обычная пьяная посиделка переросла в цепь трагических событий, сообщает РЕН ТВ.
По данным Следственного комитета, двое нетрезвых посетителей затеяли ссору, в ходе которой один из них нанес другому ножевые ранения.
Девушка одного из участников конфликта попыталась предотвратить дальнейшую эскалацию — она посадила агрессивно настроенного мужчину в автомобиль. Однако пьяный дебошир не успокоился, а напротив, перебрался на водительское место и совершил смертельный наезд на еще одного человека.
Следственные органы Сахалинской области уже возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Виновник трагедии задержан, суд определит меру пресечения для подозреваемого.