Кровавая драма: жительница Кузбасса под видом гостя привела в дом убийцу

сегодня в 18:59

Бытовой конфликт в Кемеровской области обернулся ужасной трагедией, один человек погиб, сообщает Сiбдепо .

Жительница поселка Звездный пригласила гостей, надеясь наладить отношения с сожителем. Однако вместо ожидаемого примирения произошла неисправимая беда.

15 октября в квартире на улице Школьной разыгралась кровавая драма. Попытки приглашенных «миротворцев» утихомирить владельца жилья оказались безуспешными — словесная перепалка моментально переросла в ожесточенную драку.

В разгар конфликта один из присутствующих гостей схватил нож. Он нанес смертельный удар в грудь хозяину квартиры. Потерпевший умер на месте происшествия, а нападавший был незамедлительно задержан.

В настоящее время следственные органы заняты сбором улик и настаивают на заключении преступника под стражу. Следователи конфисковали орудие убийства — нож, допросили свидетелей и назначили обвиняемому судебно-психиатрическую экспертизу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.