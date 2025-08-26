«Критиковать легко»: в турфирме оценили ситуацию с Наговициной

Директор туристической фирмы Ak-Sai Travel Елена Калашникова заявила, что в ситуации с альпинисткой Натальей Наговициной, застрявшей на пике Победы в Кыргызстане, компания предприняла все возможное, сообщает kp.ru .

«Сидя на диване, критиковать легко. Альпинизм — это опасный спорт. Мы для спасения Натальи и помогавших ей людей сделали все, что могли. И даже больше…» — прокомментировала случившееся Калашникова.

Ранее МВД Киргизии заявило о возбуждении уголовного дела в отношении компании, организовавшей восхождение.

47-летняя опытная альпинистка Наталья Наговицина с 12 августа застряла на высоте около 7,2 км на пике Победы. Россиянка уже две недели находится там со сломанной ногой. Из-за тяжелых погодных условий шансов на спасение альпинистки становится все меньше. Многие предполагают, что она погибла без еды, воды и в порванной палатке.

Поисково-спасательная операция для российской альпинистки Наговициной завершена из-за неблагоприятных погодных условий. Спасатели смогут вернуться на вершину только в следующем году. Сын Наговициной Михаил опубликовал обращение в социальных сетях с просьбой о спасении его матери, которую он считает живой.