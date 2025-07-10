Криминальный рекорд: молодую россиянку обвиняют в 71 преступлении

В Челябинской области 26-летнюю свердловчанку обвиняют в совершении 71 наркопреступления. По версии следствия, молодая фигурантка организовала канал бесконтактного сбыта запрещенных веществ на Южном Урале, сообщает «Царьград» со ссылкой на региональный главк МВД.

Правоохранители считают, что девушка забирала крупные партии наркотиков в тайниках, расположенных в соседних регионах. Далее она фасовала наркотики и везла их в Курган и Челябинск, где размещала товар в тайниках для последующей бесконтактной реализации.

После задержания к девушке пришли с обыском. Челябинские силовики проверили тайники злоумышленницы, найдя в них более 800 граммов гашиша и 1,6 килограмма эфедрона.

Молодой девушке вменяют покушение на нелегальный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Уголовное дело передано в суд.

Правоохранители также ищут других участников наркосети.