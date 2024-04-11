Криминального авторитета Шакро Молодого госпитализировали из-за проблем с сердцем

Криминальный авторитет Шакро Молодой попал в одну из ведомственных больниц. У мужчины возникли проблемы с сердцем, сообщает 112.

70-летнему Захарию Калашову уже сделали коронографию. Она поможет установить точный диагноз и назначить лечение.

Две недели назад Калашов вышел на свободу. Мужчину выпустили условно-досрочно по состоянию здоровья. Отбывал наказание Шакро Молодой в колонии Краснодарского края.

Калашов и его адвокаты убедили суд, что мужчина физически не сможет отбывать оставшуюся часть своего наказания, поскольку ослеп. Общий срок наказания составлял 10 лет.