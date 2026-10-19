Криминалист из Югры рассказал, как технологии помогают раскрывать преступления

Криминалистика прошла путь от изучения отпечатков до генетических экспертиз и искусственного интеллекта. Об изменениях рассказал старший следователь-криминалист Сергей Бирюков, сообщает Сургут Информ .

19 октября в России отмечают День образования криминалистической службы. За более чем семь десятилетий специалисты освоили молекулярно-генетические экспертизы, цифровой анализ и технологии искусственного интеллекта.

Сергей Михайлович Бирюков, старший следователь-криминалист следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, пояснил, что любое взаимодействие человека с обстановкой оставляет следы. Задача специалистов — обнаружить, зафиксировать и проанализировать их.

Отпечатки пальцев, следы обуви, кровь и волосы по-прежнему важны для расследований. Дактилоскопия опирается на уникальность папиллярных узоров: они формируются до рождения и почти не меняются в течение жизни. Автоматизированные системы и базы данных расширили возможности их поиска и сопоставления.

Биологические следы — кровь, слюна, клетки эпителия — позволяют получить ДНК-профиль человека, если материал пригоден для исследования. По словам Бирюкова, в определенных условиях генетическую информацию дает даже один волос.

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