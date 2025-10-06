Кричал, что ищет жену: пьяный экс-полицейский разгромил чужой дом в Саратове

В Саратове экс-полицейский разгромил чужой дом во время поиска своей жены

Бывший сотрудник полиции в Саратове устроил «пьяный погром» в чужом доме, когда искал свою супругу. Инцидент произошел в ночь на 5 октября, сообщает Baza .

Предварительно известно, что бывший страж порядка ворвался в чужой дом в частном секторе на Огородной улице в Саратове. Там 35-летний мужчина начал громить все, что попадалось под руку, в том числе разбил окна и повредил машину.

В момент инцидента внутри дома находилась женщина вместе со своей несовершеннолетней дочерью. Она утверждает, что злоумышленник находился в нетрезвом состоянии и кричал, что ищет свою жену.

После того, как мужчина разбил окно кирпичом, он попытался пробраться внутрь чужого жилья, но лишь порезался об осколки. Его кровь осталась в доме.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются бывшие коллеги капитана полиции , уволенного из рядов МВД всего за несколько дней до инцидента.

