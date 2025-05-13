Красноярские врачи записывались друг к другу на прием, чтобы не работать

Врачи межрайонной больницы в Минусинске Красноярского края записывались друг к другу на прием, чтобы меньше работать на сменах. О фиктивной записи стало известно правоохранителям, которые организовали проверку, сообщила пресс-служба прокуратура Красноярского края.

Схему раскрыли благодаря ведомственной проверке поликлинических отделений больницы, прошедшей перед майскими праздниками. Проверяющие узнали, что врачи медучреждения специально занимали «номерки» на приемы друг к другу, чтобы «сократить рабочее время». Медики записывали на приеме как своих коллег, так и родственников с друзьями.

В рамках проверки прокурор даст оценку действиям сотрудников и руководителей больницы, а также соблюдению прав граждан на доступность оказания медпомощи.

«Проведение служебной проверки региональным министерством здравоохранения будет проконтролировано прокуратурой», — добавили в надзорном ведомстве.