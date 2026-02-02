Коты устроили пожар в квартире в подмосковном Одинцове

Коты устроили пожар в квартире в Одинцовском городском округе. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в жилом комплексе «Одинцово-1». Местные жители услышали сигнал пожарной тревоги и заметили дым из окна одной из квартир. Напуганные жильцы вызвали экстренные службы. Прибывшие на место спасатели обнаружили двух безобидных котов, которые и стали причиной возгорания.

По словам хозяйки квартиры, пушистые хулиганы игрались на кухне, когда один из них прыгнул на плиту, из-за чего включилась конфорка, на которой стояла сушилка для овощей. Она загорелась, после чего в квартире начался пожар.

В результате происшествия хвостатые поджигатели не пострадали. Сотрудники МЧС и управляющей компании провели с хозяйкой квартиры воспитательную беседу.

