Кот застрял в вентшахте столичной многоэтажки и просидел там все праздники

В многоквартирном доме, расположенном в столичном районе Крылатское, извлекли из стены застрявшего кота, сообщается в Telegram-канале ОПСО «СпасРезерв».

Накануне спасатели работали в многоэтажке на Осеннем бульваре, получив заявку о том, что где-то в стене слышится отчетливое мяукание.

Как рассказал заявитель, перед отъездом из дома 2 января он услышал «мяу», но подумал, что звук идет от соседей. Однако вернувшись, он снова столкнулся с мяуканием.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что лучше всего питомца слышно у вентшахты. Получив разрешение хозяина квартиры, они сняли розетки и в отверстие запустили гибкую камеру. Источник звука был найден на глубине 4,5 м.

Кота решили извлечь через соседей снизу, но доступа к вентшахте из их квартиры не оказалось. Тогда было принято решение расширить ревизионное отверстие и опустить вниз петлю для ловли животных. Пленник был пойман под контролем видеокамеры.

Страдалец в результате обрел не только свободу, но и новый дом — его забрал себе командир экипажа.