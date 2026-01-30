сегодня в 15:38

Кот и пожарный извещатель спасли семью от пожара в Пушкинском округе

В частном доме на 2-ом Акуловском проезде в городском округе Пушкинский утром 30 января кот и пожарный извещатель помогли многодетной семье избежать трагедии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В ранние часы 30 января в частном доме на 2-ом Акуловском проезде в Пушкинском округе произошел пожар. Первым опасность почувствовал кот, который начал громко мяукать и разбудил многодетную мать. Женщина быстро среагировала, разбудила детей, и семья покинула дом.

Пожарные прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. Несмотря на серьезные повреждения дома, никто не пострадал.

В МЧС России напомнили о важности установки пожарных извещателей, особенно в домах с детьми. Ведомство также рекомендовало вызывать электрика при первых признаках неисправности, не перегружать электросеть, вынимать зарядные устройства из розеток на ночь и устанавливать автономные пожарные извещатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.