Корреспондент RT Стив Суини продолжил съемку после ранения

Корреспондент RT Стив Суини продолжил записывать репортаж после ранения при атаке израильской ракеты на юге Ливана.

Израильская ракета ударила по мосту на юге Ливана во время съемки сюжета RT. В результате атаки пострадали глава бюро RT в Ливане Стив Суини и его оператор.

«Мы только что снимали на мосту — на мосту, который уже был атакован израильтянами. Пока снимали, мы тоже попали под обстрел. Сейчас я в машине скорой помощи, мы едем в больницу. У меня есть ранения, из рук идет кровь. Думаю, это осколок», — рассказал Суини, пока медики оказывали помощь.

Кадры из машины скорой помощи опубликованы в Telegram-канале RT. Телеканал также показал момент удара по съемочной группе.

Оператор RT Али Рида заявил, что удар по журналистам на мосту был нанесен намеренно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.