сегодня в 20:38

Корреспондент Al Jazeera погиб в Газе при ударе израильского БПЛА

Корреспондент Al Jazeera Мухаммед Вишах погиб в секторе Газа после удара Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал.

Журналист находился в своем автомобиле, который был атакован израильским БПЛА. В результате удара Вишах получил смертельные ранения.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них показан атакованный автомобиль. После удара он загорелся. На видео запечатлено, как сильное пламя пожирает машину.

Al Jazeera — крупная международная телевизионная сеть. Ее штаб-квартира находится в Дохе (Катар).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.