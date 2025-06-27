Кореец облил бензином и поджег вагон метро с людьми в Сеуле

В столице Южной Кореи мужчина облил бензином и поджег вагон метро с пассажирами из-за развода. В результате происшествия пострадали 23 человека, в том числе сам поджигатель, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в час пик в подводном туннеле под рекой Хан. Это значительно усложнило эвакуацию и ликвидацию последствий возгорания.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина по имени Вон начинает выливать бензин из канистры на пол в вагоне метро. Пассажиры в панике разбегаются в разные стороны. Затем Вон поджигает вагон.

Всего в результате ЧП с отравлением госпитализировали 22 человека, еще 129 пассажирам оказали медпомощь на месте происшествия. Поджигателя доставили в больницу, где в дальнейшем он был задержан. Мужчина признался, что пошел на преступление из-за недовольства решением суда о разводе с супругой.