Копились 5 лет: десятки замороженных тел одиноких людей нашли в Ленобласти

В ходе проверки в морге Всеволожского района Ленобласти была обнаружена страшная находка: свыше 70 незахороненных тел, лежащих в рефрижираторе на улице, сообщает 47news .

Члены комиссии из комитета по здравоохранению и бюро судмедэкспертизы обходили террииторию морга в Токсове, когда наткнулись на вагончик, оборудованный как рефрижератор. Именно в нем и хранились трупы.

Выяснилось, что это тела невостребованных умерших — одиноких людей или тех, кого не забрали родственники. Личности большинства из них удалось установить.

Такие трупы должны хоронить за счет государства, но почему-то с 2019 года похорон не было. С моргом сотрудничала похоронная компания «Лотос». Ее представители никак не прокомментировали ситуацию.