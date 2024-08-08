Концерты Свифт в Австрии отменили по соображениям безопасности
Свифт не выступит в Вене из-за австрийца с химикатами
Певица Тейлор Свифт не выступит в Вене после задержания австрийца, у которого нашли химикаты, пишет РЕН ТВ.
«У нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта в целях безопасности людей», — указано в публикации издания Der Standart.
Службой общественной безопасности страны был задержан 19-летний австриец, который якобы принес присягу на верность лидеру ИГИЛ* и готовил теракты в столице республики.
У задержанного в доме нашли неизвестные химические вещества, их отправили на анализы, говорится в материале.
* — террористическая группировка, запрещенная в РФ.