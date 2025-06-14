Консул Хорватии и его жена получили легкие ранения при ударах Ирана

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Радман заявил, что консул страны в Израиле и его супруга получили ранения в результате иранских ударов по Тель-Авиву.

«Наш консул и его жена получили ранения в результате нападения на Тель-Авив. Пострадало здание, в котором они проживают», — написал Радман в соцсети Х.

Он подчеркнул, что полученные травмы не представляют угрозу для жизни консула и его супруги. Министр поддерживает связь с представительством Хорватии в Израиле для защиты своих сотрудников.

Радман добавил, что Хорватия осуждает нападения на мирных жителей и дипломатические объекты, а также призывает к деэскалации ирано-израильского конфликта.

Израиль нанес первый удар по Ирану в ночь на 13 июня. Цель военной операции — помешать Тегерану реализовать планы по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки. В ответ Иран ударил ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.