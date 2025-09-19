Конфликт родителей и детей произошел у школы в Ленинском округе

В Подмосковье взрослые и подростки устроили массовую драку у школы

В поселке Боброво Ленинского городского округа произошел конфликт, переросший в массовую драку с участием взрослых и несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел у местного учебного заведения, где две жительницы сначала вступили в словесную перепалку, а затем перешли к физическому противостоянию.

Конфликт мгновенно распространился на их детей-подростков, которые начали выяснять отношения кулаками рядом со взрослыми. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как женщины яростно сцепляются в схватке, в то время как школьники устраивают потасовку буквально в нескольких метрах от них.

Для прекращения беспорядков на место пришлось вызывать наряд Росгвардии, которому удалось разнять дерущихся.

Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего, выясняя все обстоятельства конфликта

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.