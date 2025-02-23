Конденсат в датчиках: как капля воды сожгла самый дорогой бомбардировщик США

На авиабазе ВВС США Андерсен в Тихом океане 23 февраля 2008 года при взлете сгорел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit стоимостью 2,1 млрд долларов. Как выяснилось, причиной катастрофы стала вода, сообщает «Родина» .

Полет в тот день был учебным, боеприпасов на борту не было, оба летчика смогли катапультироваться. После ЧП командование ВВС США приостановило полеты всех B-2 до выяснения причин катастрофы.

По данным специалистов, B-2 разбился из-за неправильной работы датчиков приема воздушного давления, с помощью которых измеряется скорость. Перед вылетом прошел ливень. В датчики попала вода, там образовался конденсат и изменил их работу.

Неверные показания привели к тому, что истребитель оторвался от земли на меньшей скорости. А обманутые датчиками компьютеры задали слишком большой угол атаки (или задрали нос самолета). Поэтому В-2 Spirit свалился на землю.

При этом, по мнению командования, экипаж самолета действовал правильно. Моделирование ситуации на тренажере подтвердило, что избежать крушения они не смогли бы.

Сгоревший истребитель имел бортовой номер 89-0127 и имя «Дух Канзаса». Он был выпущен в 1995 году, B-2 Spirit принимал участие в налетах на Югославию, Ирак и Афганистан.