Коммунальщики Солнечногорска продолжают устранять последствия сильных дождей

сегодня в 14:30

В связи с проливными дождями, которые идут с ночи 21 июля в Солнечногорске, коммунальные службы муниципалитета продолжают ликвидацию локальных подтоплений. Специалисты оперативно реагируют на поступающую информацию о затопленных участках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проблема уже разрешена возле жилых домов № 23 и 37/13 на улице Баранова. Для оперативного слива дождевых вод у дома № 7 на улице Школьная был открыт специальный ливневой люк. Откачку воды специалисты проводят вблизи многоэтажного дома № 12 по улице Баранова.

«Прошу всех жителей быть внимательными и сообщать обо всех случаях подтоплений. Каждая ваша заявка оперативно направляется нашим коммунальным службам для ликвидации проблемы», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жители округа могут сообщить о подтоплениях посредством единого диспетчерского центра (ЕДДС), позвонив по номеру 112, либо горячей линии округа: 8 (800) 201-67-47.

Также в случае перебоев с электроснабжением солнечногорцы могут звонить на круглосуточный телефон контактного центра «Светлая линия» ПАО «Россети Московский регион»: 8 (800) 220-0-220 (для звонков с мобильных телефонов — 220).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории Московской области. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК «Автодор» и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас ведется откачка воды с подтопленных участков, устраняются прорывы сетей водоснабжения и водоотведения. Также проверяется состояние ливневых стоков и дорог.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.