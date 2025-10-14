Коммунальщики подрались на досках в московском Марфино

В московском Марфино спор коммунальщиков о деревьях перерос в драку на досках

В Сети появилось видео момента драки между коммунальщиками, которые не смогли решить спор о деревьях словесно. Они схватились за доски и начали битву, сообщает «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, как два коммунальных сотрудника с досками в руках старались ударить друг друга. В этот же момент двое их коллег пытались остановить конфликт, затем им на помощь подошли еще два человека.

Предварительно известно, что все произошло в московском районе Марфино на территории одного из дворов, где рабочим нужно было снять защитные деревянные доски с деревьев. В какой-то момент мужчины начали спорить, но вскоре словесный конфликт перерос в драку на тех самых защитных досках.

На момент публикации заметки неизвестно, есть ли пострадавшие в ходе драки. Обстоятельства случившегося выясняются.

