Коммунальные службы Королева устраняют последствия ливней

Всю ночь и первую половину дня понедельника в Королеве продолжались сильные ливни. Для устранения последствий непогоды все коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня с раннего утра на улицы наукограда вышли 13 единиц техники и более 120 рабочих. Бригады оперативно, в том числе по заявкам жителей, проводят очистку ливневых канализаций, а там, где необходимо устраняют подтопления.

Так, специализированную технику — илососную машину, газели, краны, а также так называемый «Крот» (специальное устройство для прочистки ливневой канализации) — задействовали на улицах Нестеренко, Пушкинская, Садовая, Советская, Пионерская и Сакко и Ванцетти, где произошло подтопление участков. Уже в течение нескольких часов образовавшиеся лужи были устранены.

В работу по ликвидации последствий ливня включились и городские ресурсоснабжающие организации, специальные бригады городского «Водоканала» откачали скопившуюся воду на улицах Комитетская и Циолковского.

Коммунальные службы продолжают нести усиленное дежурство, так как прогнозы синоптиков неутешительны — в ближайшие сутки дожди будут повторяться.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в понедельник аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории Московской области. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды, сообщил глава региона.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК «Автодор» и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас ведется откачка воды с подтопленных участков, устраняются прорывы сетей водоснабжения и водоотведения. Также проверяется состояние ливневых стоков и дорог.

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