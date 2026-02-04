Комик Останин* получил почти 6 лет тюрьмы за шутку про инвалида

Суд Москвы с учетом позиции прокуратуры приговорил стендап-комика Артемия Останина* к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы за оскорбление религиозных чувств верующих и за унижение человеческого достоинства, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, Останин*, имея пренебрежительное отношение к инвалидам, в ходе публичного выступления враждебно высказался о них. Тем самым он совершил действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе.

Выступление проходило в развлекательном заведении на Рождественском бульваре в декабре 2024 года. Затем видео с высказыванием комика появилось в Сети. По данным следователей, фигурант действовал в составе организованной группы.

Также следователи утверждают, что обвиняемый, находясь в одном из развлекательных заведений на Садовой-Черногрязской, действуя вместе с соучастниками, публично выступил с шуткой, которая содержала высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Видеозапись выступления тоже попала в Сеть.

В итоге на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (унижение человеческого достоинства). Суд признал мужчину виновным и отправил на 5 лет и 9 месяцев в колонию общего режима. Также ему нельзя заниматься администрированием сайтов на протяжении 3 лет.

Как пишет «Осторожно, новости», пресс-служба московской прокуратуры заблюрила слово «Бесы» на толстовке осужденного комика, фото которого было опубликовано после вынесения приговора.

*Внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

