Колумбийские наемники расстреляли пленного российского бойца

Колумбийские наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, расстреляли пленного российского бойца. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале .

Российский военнослужащий попал в плен к колумбийским наемникам батальона «Карпатская сечь». Сначала бойца накормили, а затем расстреляли. Такой приказ пришел от командования якобы в ответ на то, что до этого ВС РФ расстреливали колумбийских наемников.

Историю с расстрелом пленного российского солдата рассказал один из сбежавших с Украины наемников Карлос Кигуа во время стрима в соцсети TikTok. По словам мужчины, убийцей бойца стал его брат Джон, которого впоследствии ликвидировали.

Федоров попросил ФСБ и СК обратить внимание на зафиксированный факт убийства колумбийскими наемниками российского солдата. Блогер напомнил, что ранее сообщалось о задержании еще двух колумбийских наемников, среди которых был и Хосе Арон Медина Аранда. По словам Федорова, он был соучастником убийства, а еще другом Джона Кигуа.

Блогер попросил допросить наемника. По словам Федорова, он подтвердит и дополнит информацию по данному делу.