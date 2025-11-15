сегодня в 09:36

Коллега отправил москвичке сгенерированное ИИ видео 18+ с ее участием

Коллега отправил жительнице Москвы видео формата 18+ с ее участием, которое, по словам девушки, было сгенерировано нейросетью. Об этом сообщает « 112 ».

Москвичка работает педагогом в одной из столичных студий танцев. Вечером 14 ноября ей отправили сообщение от неизвестного номера.

Девушка открыла сообщение и была в шоке. Ей прислали видео сексуального характера со своим участием.

Контент 18+ отправил человек, который работает в студии, где девушка снимает зал для проведения занятий. Неизвестно, зачем мужчина это делает.

Практически сразу он удалил сообщения и исчез. После анализа профиля стало очевидным, что мужчина тоже обучает детей танцам.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.