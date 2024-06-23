Количество умерших во время хаджа россиян выросло до семи

Число граждан РФ, которые умерли в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, увеличилось до семи, сообщает ТАСС .

Как рассказал представитель генконсульства страны в Джидде, погибли двое мужчин и пять женщин. Они умерли из-за обострения хронических заболеваний или физического истощения на фоне экстремальной жары, которая отмечалась в Саудовской Аравии.

Он добавил, что только двое россиян прибыли в страну по специальной хадж-визе, которую власти выдают паломникам из других государств. Остальные пятеро находились там нелегально.

По словам собеседника, все умершие во время хаджа россияне уже похоронены или будут захоронены в Мекке. Запросов на репатриацию не было.

В этом году во время хаджа скончались свыше 1 тыс. паломников. Из них порядка 600 человек были египтянами. Как рассказали источники, большинство умерших приехали на хадж нелегально.

Хадж — это паломничество в Мекку, которое совершается каждый год. Его должен пройти каждый мусульманин, если у него есть возможность. Даты хаджа определяются по исламскому лунному календарю.

В 2024 году во время хаджа температура в Саудовской Аравии поднималась до плюс 45 градусов, а в крупнейшей мечети Мекки было и плюс 52.