Колеса заблокировались: новый китайский Geely превратился в гроб

Семья купила Geely Monjaro в сентябре 2024 года, к Новому году с машиной начались проблемы, которые так и не удалось решить, сообщает SHOT .

31 декабря семья ехала по трассе в районе Мытищ, внезапно на приборной панели авто высветились сразу все ошибки, а кроссовер встал на месте, его колеса заблокировались. Владелец машины позвонил в поддержку, но ему не помогли. В итоге семье пришлось вызывать эвакуатор.

Через четыре дня случилось «чудо»: автомобиль поехал сам собой. В нем снова начало все штатно работать. Приехав домой, владелец обратился к дилеру, но он не нашел ошибок. Позднее такое происходило с машиной еще несколько раз.

По словам хозяина авто, в марте колеса Geely снова заблокировались, но после этого уже «чуда» не было. На эвакуаторе машину отправили к дилеру, который до сих пор работает с ней. Владельцы рассказали, причин поломки им еще не сообщали.