Коалиция поразила пусковую установку в Сирии в ответ на удар по военной базе США

Sky News: в Сирии истребитель поразил пусковую установку после атаки на базу США

В Сирийской Арабской Республике (САР) истребитель коалиции, во главе которой стоят США, уничтожил пусковую установку. В Вашингтоне заявили, что удар с воздуха — самооборона в ответ на атаку по американской военной базе в Сирии, сообщает газета «Известия» со ссылкой на телеканал Sky News.

Американские телевизионщики, цитируя представителя США, заявили, что военный самолет коалиции поразил пусковую установку «в целях самообороны».

Собеседник телеканала также добавил, что удар истребителя был осуществлен «после сообщений о неудавшейся ракетной атаке вблизи базы (ВС США в Сирии — ред.)».

По данным прессы, в результате удара никто из американских солдат не пострадал. Телеканал также утверждает, что за атаку на американскую военную базу ответственны вооруженные группировки из Ирака.