Клопы покусали путешественников из РФ в египетской гостинице
Фото - © Unsplash.com
Клопы покусали путешественников из РФ в одной из гостиниц египетского Шарм-эль-Шейха. Следы были обнаружены после первой же ночи, однако им россияне не придали значения, сообщает «SHOT Проверка».
На следующие сутки дорожки из укусов появились у туристов опять. Кожа начала чесаться.
Путешественники три раза поменяли комнату, однако укусы продолжались. После этого россияне обратились к доктору. Он подтвердил, что их покусали постельные клопы.
В администрации отеля отрицают эту информацию. Туристов пытались убедить, что их покусали комары. Но иные путешественники тоже столкнулись с аналогичной проблемой.
