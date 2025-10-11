Клопы покусали путешественников из РФ в египетской гостинице

Клопы покусали путешественников из РФ в одной из гостиниц египетского Шарм-эль-Шейха. Следы были обнаружены после первой же ночи, однако им россияне не придали значения, сообщает « SHOT Проверка ».

На следующие сутки дорожки из укусов появились у туристов опять. Кожа начала чесаться.

Путешественники три раза поменяли комнату, однако укусы продолжались. После этого россияне обратились к доктору. Он подтвердил, что их покусали постельные клопы.

В администрации отеля отрицают эту информацию. Туристов пытались убедить, что их покусали комары. Но иные путешественники тоже столкнулись с аналогичной проблемой.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.