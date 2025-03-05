Клиентка салона красоты вызвала полицию из-за работающей камеры во время эпиляции

Посетительница одного из московских салонов красоты обнаружила в помещении видеокамеру, когда проходила процедуру интимной эпиляции. После этого она позвонила в полицию, сообщает Mash .

Инцидент произошел 4 марта в Ховрине. Камера в салоне красоты была установлена в углу помещения, над кушеткой, где проводят интимную эпиляцию. Она мигала во время работы.

Обнаружив объектив, москвичка скооперировалась с другой девушкой и позвонила в полицию. По словам девушки, услугами салона пользуется и ее 11-летняя дочь.

Сотрудники салона красоты говорят, что установили камеру в этом месте в целях соблюдения требований пожарной безопасности. Она висит там якобы на протяжении 12 лет.

Также в салоне отметили, что установили камеру для слежки за работниками. В 2024 году ее якобы отключили.

Однако никто так и не смог рассказать, почему объектив направлен на кушетку. После случившегося камеру пообещали снять.