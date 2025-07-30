Клиент частной клиники впал в кому и погиб после приема уролога в Москве

Клиент одной из частных клиник в Москве столкнулся с клинической смертью, впал в кому и погиб. Он посещал уролога, рассказал « ИА Регнум » источник.

Инцидент произошел 16 июля. 31-летний москвич пришел к урологу в частную клинику. У него были проблемы с мочеиспусканием.

Когда мужчину готовили к осмотру, ему поплохело. Лицо стало бледным, и пациент потерял сознание.

Затем у мужчины остановилось сердце. Мужчину начали реанимировать сотрудники частной клиники.

Массаж сердца не работал. Тогда врачи вкололили адреналин. Сердце заработало, однако в сознание мужчина не пришел.

Мужчину госпитализировали в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Спасти пациента, находящегося в коме после внезапной сердечной смерти, не удалось. Информацию о произошедшем отправили полицейским. По факту гибели мужчины проводится проверка.