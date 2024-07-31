Китайский смартфон взорвался в Ярославле спустя две недели после покупки
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Китайский смартфон Honor X8b взорвался во время зарядки спустя две недели с момента покупки, сообщает SHOT.
Мужчина купил телефон в салоне сотовой связи в Ярославле. Стоит такая модель смартфона от 20 до 30 тысяч рублей. Через несколько дней после покупки китайский телефон загорелся, пока лежал на столе и заряжался.
По словам покупателя, чудом никто не пострадал, семья испугалась. Также чуть испортилась мебель.
Деньги за некачественный товар спустя время магазин вернул.