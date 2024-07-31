Китайский смартфон взорвался в Ярославле спустя две недели после покупки

Китайский смартфон Honor X8b взорвался во время зарядки спустя две недели с момента покупки, сообщает SHOT.

Мужчина купил телефон в салоне сотовой связи в Ярославле. Стоит такая модель смартфона от 20 до 30 тысяч рублей. Через несколько дней после покупки китайский телефон загорелся, пока лежал на столе и заряжался.

По словам покупателя, чудом никто не пострадал, семья испугалась. Также чуть испортилась мебель.

Деньги за некачественный товар спустя время магазин вернул.