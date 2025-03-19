Кишечная палочка и канцерогены: какие опасности выявили в специях в России

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) просит российское правительство ужесточить контроль за оборотом специй и приправ. Так, в специях обнаружили кишечную палочку и канцерогены, сообщает «Коммерсант» .

НСЗПП написал письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, где отметил, что в «Приправе для шашлыка» под товарным знаком «Приправыч», «Приправе универсальной» под товарным знаком «Спайс мастер» было найдено превышение допустимых норм КМАФАнМ в 40 раз. Самое большое число нарушений по показателю наличия бактерий группы кишечной палочки выявили у продукции АО «Проксима» под товарным знаком «Приправыч» (это продукция «Приправа для холодца и зельца», «Приправа для блюд из картофеля», «Перец черный молотый»).

Как считает глава союза Павел Шапкин, минимальные розничные цены на пряности должны быть только на продукцию экономсегмента. Данная мера поможет вытеснить с рынка некачественные приправы и специи.

По его мнению, если перец или паприка стоят до 500 рублей за 1 кг, то это один из первых признаков суррогатной продукции. А средние розничные цены на черный перец-горошек, по подсчетам специалистов, в конце прошлого года превысили 2,02 тыс. рублей за 1 кг, это на 8,5% больше год к году.

В Институте развития предпринимательства и экономики отметили, что в стране производство и продажа специй и приправ регулируется наднациональными техрегламентами, поэтому инициатива союза вызывает сомнение. При этом в учреждении думают, что регулирование цен — это недостаточно эффективный инструмент для безопасности продукции. Скорее всего это сделает дополнительный административный барьер.

Исполнительный директор «Айдиго» (крупный отечественный производитель пряностей) Руслан Бабицын уверен, что сейчас в РФ никто не регулирует контрафакт на рынке специй и приправ. Он уточнил, что в ближайшее время ожидается изменение в законодательстве, оно введет систему маркировки для указанных категорий.