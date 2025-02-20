Кипяток в лицо: сотрудница кофейни пострадала из-за неадекватной клиентки

Сотруднице краснодарского кафе ошпарили лицо кипятком во время скандала между клиентами. Женщина обвинила работницу в том, что она не заступилась за нее в перепалке, сообщает РЕН ТВ .

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как женщина ругается с покупателем. Мужчина выходит, но дама продолжает конфликт с продавцом и обвиняет ее в том, что та не заступилась за нее.

Работница заявила, что не обязана защищать клиентов и предположила, что у них с мужчиной «свои отношения». Это вывело оппонента из себя. В какой-то момент она развернулась и вылила прямо в лицо сотруднице кипяток.

Теперь в деле разбирается полиция, инициирована проверка. Посетительнице заведения грозит до 15 суток ареста.