«Кинули голым и с пакетом на голове». Близкие шокированы похоронами ветерана СВО

НТВ: в Анапе ветерана СВО хоронили голым, вскрытым и с пакетом на голове

В Анапе ветерана спецоперации Александра Третьяка привезли на похороны голым и с черным пакетом на голове. Мужчина умер от сердечного приступа во время отдыха на пляже, однако его тело полностью вскрыли и даже не зашили, утверждают близкие покойного. По словам сожительницы Александра Юлии, даже землекопы были шокированы тем, в каком виде привезли усопшего.

Пришедшие на похороны друзья и родственники сняли на камеру состояние, в котором находилось тело покойного.

«Ничего зашито не было, на шее будто сильный рубец. Сами копальщики были в шоке. Говорят, даже бомжей с подушками хоронят у нас. А его кинули с пакетом на голове», — призналась Юлия.

Женщина связалась с ритуальным агентством — компания извинилась и заявила, что во всем виноват «патологоанатом». По их словам, в морге якобы считали, что гражданина похоронят в закрытом гробу, и поэтому специалисты «недоработали». Однако в морге Юлии ответили, что им не давали вещей умершего, а подготовку к похоронам обязаны проводить именно ритуальщики.

Сейчас офис похоронной конторы временно закрыт.

Александр Третьяк воевал в зоне спецоперации и недавно приехал в Анапу, где работал инженером. Мужчина умер от сердечного приступа, когда отдыхал на пляже в жаркий день.

Близкие усопшего намерены добиваться наказания для тех, кто проявил издевательское отношение к телу и похоронам Александра. Правоохранители уже проводят доследственную проверку.