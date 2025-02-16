Киллер стрелял в бывшего высокопоставленного полицейского в Ингушетии
Киллер ранил бывшего замначальника полиции Карабулака в Ингушетии
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Киллер ранил в ногу бывшего замначальника полиции Карабулака в Ингушетии, пишет газета «Известия»со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Киллер поджидал бывшего силовика у ресторана в городе Сунжа. Злоумышленник открыл огонь по жертве из пистолета с глушителем, погнавшись за ним, и затем скрылся на автомобиле.
Машину позже нашли сожженной в одном из сел республики.
Пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело.