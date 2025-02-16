Киллер стрелял в бывшего высокопоставленного полицейского в Ингушетии

Киллер ранил в ногу бывшего замначальника полиции Карабулака в Ингушетии, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Киллер поджидал бывшего силовика у ресторана в городе Сунжа. Злоумышленник открыл огонь по жертве из пистолета с глушителем, погнавшись за ним, и затем скрылся на автомобиле.

Машину позже нашли сожженной в одном из сел республики.

Пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело.