Киевские власти начали эвакуацию населения из Торецка из-за приближения ВС РФ
Глава Донецкой ОВА Филашкин объявил «очень принудительную эвакуацию» из Торецка
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Глава Донецкой областной военной администрации (части ДНР, подконтрольной ВСУ) Вадим Филашкин объявил обязательную эвакуацию населения из города Торецка. В эфире украинских СМИ он заявил, что жители должны покинуть город из-за наступления российских войск, сообщает «Царьград».
По словам Филашкина, эвакуация пройдет «в очень принудительном порядке». Глава ОВА также отметил, что Торецк потенциально может превратиться в зону боевых действий.
«Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается», — добавил Филашкин.
На днях Минобороны РФ отчитывалось, что группировка войск «Центр» нанесла поражение 24-й и 47-й механическим бригадам ВСУ в окрестностях села Сокол и города Торецка.