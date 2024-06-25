Киевские власти начали эвакуацию населения из Торецка из-за приближения ВС РФ

сегодня в 13:54

Глава Донецкой областной военной администрации (части ДНР, подконтрольной ВСУ) Вадим Филашкин объявил обязательную эвакуацию населения из города Торецка. В эфире украинских СМИ он заявил, что жители должны покинуть город из-за наступления российских войск, сообщает «Царьград» .

По словам Филашкина, эвакуация пройдет «в очень принудительном порядке». Глава ОВА также отметил, что Торецк потенциально может превратиться в зону боевых действий.

«Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается», — добавил Филашкин.

На днях Минобороны РФ отчитывалось, что группировка войск «Центр» нанесла поражение 24-й и 47-й механическим бригадам ВСУ в окрестностях села Сокол и города Торецка.